Bakelants: "Van Avermaet of Gilbert? Twee kopmannen voor WK"

Nu Van Avermaet en Gilbert niet meer in hetzelfde BMC-shirt rondrijden, lijken de twee Belgen ontbolsterd. Dat wordt ook bevestigd door de statistieken. Ze hebben 102 wedstrijden afgewerkt in dezelfde ploeg en dat leverde vier overwinningen op. Dit seizoen stonden ze tien keer samen aan de start in een verschillende ploeg en was ook goed voor vier overwinningen.

"Het is goed voor de koers dat ze niet meer samen rijden", zei D'hoore. "Toen ze in dezelfde ploeg reden, werd de koers lamgelegd in de finale en nu is er spektakel."