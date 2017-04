Wellens (18e) na de Waalse Pijl: "Ik ben op mijn waarde geklopt"

"In de aanloop naar de Muur van Hoei heb ik geprobeerd om op te schuiven en om positie te kiezen, maar op de Muur had ik niet meer de benen om de beteren te volgen", legt Wellens uit.

"Jammer, want ik voelde me heel de dag goed en had gehoopt op een top 10-plaats. Als kopman hoop je uiteraard op een beter resultaat dan de 18e plaats, maar ik ben op mijn waarde geklopt."

"Ik wilde zien hoe ver ik kon komen op de Muur en dat was niet ver genoeg, maar mijn vertrouwen is niet aangetast. Het komt er nu op aan om te recupereren en de knop om te draaien voor het vierde monument van het jaar: Luik-Bastenaken-Luik, mijn droomkoers.”