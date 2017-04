Teuns (3e): "Ik wou Valverde wel volgen, maar kon niet"

Ik heb een goeie winter gehad. Ik wist dat ik goed was, maar dit had ik niet verwacht.

Ik heb een goeie winter gehad. Ik wist dat ik goed was, maar dit had ik niet verwacht.

"In 2011 stond ik als toeschouwer op de plaats waar Philippe Gilbert aanzette. Daar zat ik nu even ingesloten, maar misschien was dat maar goed ook. Want als ik zelf had aangezet, dan zou ik misschien stilgevallen zijn."

Op de versnelling van Valverde had Teuns net als alle anderen geen antwoord. "Ik wou hem wel volgen, maar kon niet. Ik heb het geprobeerd, maar ik kwam vijf procent tekort, denk ik."

"Zijn explosie was fantastisch. Dat is suprematie. Ik kon even aanklampen, maar dan had hij nog eens een extra versnelling. Die had ik niet."

"Voor de derde plaats was het nog spannend, maar ik ben erg tevreden. Ik heb een goeie winter gehad. Ik wist dat ik goed was, maar dit had ik niet verwacht. Fantastisch!"