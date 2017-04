Leif Hoste moet monsterboete niet betalen: "Dit heeft aan mij geknaagd"

Deze zaak is al jaren aan de gang. Dit heeft aan mij geknaagd, zeker omdat ik onschuldig was. Dat is nu bevestigd.

Hoste ging in eerste instantie niet in beroep tegen de uitspraak bij het Internationaal Arbitragehof voor de Sport (TAS), maar toen de UCI de boete ook effectief wilde innen, stapte de ex-renner naar de burgerlijke rechtbank in Gent. Die scheldt de boete nu kwijt.

De rechtbank volgt de redenering van de advocaten van Hoste dat afwijkende waarden in een bloedpaspoort geen direct bewijs zijn voor dopinggebruik. Hoste, die dopinggebruik ook altijd ontkend heeft, testte immers nooit positief.

"Ik ben heel blij dat er nu eindelijk een uitspraak is gekomen", zei Hoste in een korte reactie. "De zaak is al jaren aan de gang. Dit heeft aan mij geknaagd, zeker omdat ik onschuldig was. Dat is nu bevestigd."

De UCI kan wel nog in beroep gaan. "We zullen de zaak nu laten betekenen en daarna overmaken aan de UCI. Dat kan toch nog twee maanden in beslag nemen", verduidelijkte advocaat Kristof Desaedeleer. "Daarna kan de UCI alsnog reageren, maar we gaan ervan uit dat de hele affaire wel definitief van de baan is."