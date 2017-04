Anna van der Breggen wint Waalse Pijl drie jaar op een rij

Van der Breggen won zondag de Amstel en vandaag in Hoei. Gisteren verjaarde ze. Van der Breggen won zondag de Amstel en vandaag in Hoei. Gisteren verjaarde ze.

Olympisch en Europees kampioene Anna van der Breggen, gisteren 27 jaar geworden, heeft haar favorietenrol in de 20e Waalse Pijl voor vrouwen waargemaakt. De uitslag was dezelfde als in de Amstel van zondag: de Nederlandse ging de Britse Elizabeth Deignan (vroeger Armitstead) en de Poolse Katarzyna Niewiadoma vooraf.