Ex-manager: "Peter Sagan kan ooit de Tour winnen"

"Hij heeft in het verleden al bewezen dat hij zijn mannetje kan staan in de bergen en hij heeft ook een goeie tijdrit in de benen. Hij zal het parcours ook wel wat mee moeten hebben."

"Met 4 kilogram minder, maar met evenveel kracht, zullen ze veel moeite moeten doen om hem op de cols te lossen. Het vergt natuurlijk heel wat volharding, zowel mentaal als fysiek. Ik weet niet of het dat waard is."

Als Sagan ooit zou overwegen zijn carrière een nieuwe wending te geven, dan mag hij daar niet te lang meer mee wachten, vindt Amadio. "Hij is nu 27 jaar. Als ronderenner ben je op je best tussen je 29e en 32e."