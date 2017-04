Van Avermaet rijdt Luik-Bastenaken-Luik: "Ik heb er niets te verliezen"

Ik voel me nu in orde. Het was een stevig voorjaar, maar ik voel me nog goed en we zullen wel zien hoe het zondag verloopt. Maar ik start er niet als favoriet.

"Ik wil Luik-Bastenaken-Luik rijden, want ik ben er al een tijdje niet meer aan de start verschenen", legt Van Avermaet uit. "Mijn voorjaar was al heel goed. Ik heb er dus niets te verliezen."

"Ik wil nagaan hoe ver ik er kan geraken. Het is al vier jaar geleden dat ik er nog gereden heb en ik wil kijken of ik er een goed resultaat kan behalen", zegt de leider op de WorldTour-ranking.

In de Amstel Gold Race was Van Avermaet niet opgewassen tegen Gilbert en Kwiatkowski. "Maar er is een groot verschil in het herstel na Parijs-Roubaix of na de Gold Race. Roubaix was een van de zwaarste koersen uit mijn carrière, waardoor het lastig was om te herstellen."

"Maar ik voel me nu in orde. Het was een stevig voorjaar, maar ik voel me nog goed en we zullen wel zien hoe het zondag verloopt. Maar ik start er niet als favoriet", geeft Van Avermaet nog mee.