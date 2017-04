Rohan Dennis is bezig aan een sterk seizoen. Rohan Dennis is bezig aan een sterk seizoen.

Voor de tweede dag op een rij heeft een uitgedund peloton voor de zege mogen sprinten in de Tour of the Alps. Deze keer beschikte Rohan Dennis over het beste eindschot. Thibaut Pinot moest tevreden zijn met de tweede plaats, maar hij mag als troostprijs wel de leiderstrui aantrekken.