Keukeleire, Naesen en Vandenbergh rijden Ronde van België met nationaal team

Keukeleire (Orica, foto), Naesen en Vandenbergh doen al zeker mee aan de rittenkoers en mogelijk ook Jan Bakelants, ploegmaat van Naesen en Vandenbergh bij AG2R.

Voor de drie koersen zullen niet telkens dezelfde namen rijden. De Weert: "We bekijken met de organisatoren en ploegen wat er kan. Het hangt er ook allemaal van af wie er vrij is. We hebben een tiental namen van profs op het oog en ik ben in overleg met de bondscoach van de beloften."

"Voor de beloften ligt het wat moeilijk dat de zondag van de Ronde van België Parijs-Roubaix wordt gereden. En de week nadien begint de Vredeskoers, een belangrijke afspraak voor de beloften."