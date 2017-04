Backaert verliest sprintje tegen Gaudin op Bretoense grindwegen

De Parijs-Roubaix van Bretagne of de Franse Strade Bianche: aan bijnamen geen gebrek voor de Tro Bro Léon. De Franse tocht over kassei- en grindstroken inspireerde Damien Gaudin (30) tot aanvalswerk op meer dan 40 kilometer van de finish.

Gaudin, in 2013 nog 5e in Parijs-Roubaix, is na passages bij onder meer Europcar en AG2R weggegleden tot het bescheiden Armée de Terre, maar bewees op zijn favoriete wegen dat hij nog niet versleten is.

Frederik Backaert was de ideale metgezel. Backaert, zaterdag nog derde in de Tour du Finistère, vocht met zijn Franse compagnon voor amper een minuutje, maar de WorldTour-ploegen beten hun tanden stuk op het duo.

In de sprint stond er geen maat op Gaudin, die zijn overwinning met wilde armbewegingen opluisterde.