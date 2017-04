Michele Scarponi is met zijn 37 jaar een van de veteranen in het peloton. Michele Scarponi is met zijn 37 jaar een van de veteranen in het peloton.

Michele Scarponi heeft als eerste renner dit seizoen kunnen juichen in een shirt van Astana. Scarponi was in de eerste rit van de Tour of the Alps, de opvolger van de Ronde van Trentino, de snelste van een elitegroepje.