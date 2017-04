Voorjaar van Gilbert is voorbij door naweeën van val in Amstel Gold Race

Philippe Gilbert moet door deze blessure wel voor het tweede jaar op een rij zijn Waalse koersen laten schieten. Vorig jaar brak hij zijn vinger na een handgemeen met een chauffeur op training.

Gilbert blikt hoe dan ook met een goed gevoel terug op zijn voorjaar. "Het was een van mijn beste jaren. Ik kijk met een glimlach terug op wat ik bereikt heb."

"Ik heb zowel in de kasseiklassiekers als in de Ardennenklassiekers meegedaan om de prijzen. Het is jammer dat ik er niet zal bij zijn de komende week, want de conditie was nog uitstekend. Maar onze ploeg is sterk en ik heb er vertrouwen in dat de goeie resultaten zullen volgen."

Gilbert blijft de komende 24 uur nog ter controle in het ziekenhuis. Daarna mag hij naar huis terugkeren.