Wuyts: "Man van het voorjaar? Van Avermaet klopt Gilbert met banddikte"

Voorlopig nog Van Avermaet op 1 en Gilbert op 2. Ook nog na zondag? Voorlopig nog Van Avermaet op 1 en Gilbert op 2. Ook nog na zondag?

De Belgische weelde is groot dit voorjaar, met Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert als vaandeldragers. Michel Wuyts weegt de twee kleppers tegen elkaar af. "Gilbert is erg dicht gekomen", zegt Wuyts, nog voor het nieuws over zijn forfait in Luik bekend was.