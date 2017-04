Kwiatkowski: "Geen schande: ik heb verloren van een legende"

Koersen met hem of koersen tegen hem, het is altijd aangenaam met Gilbert. Hij wil altijd rijden.

"Ik had gehoopt Gilbert te kunnen verrassen door de sprint van ver aan te gaan, maar de tegenwind deed me op 50 meter van de finish helemaal stilvallen."

"Als je Phil wil verslaan moet je echt tot het uiterste gaan. Hij geeft nooit op. Het is geen schande om te verliezen van hem op zijn eigen terrein. Hij was sterker en verdient dit."

"Phil is zonder twijfel een legende. Hij heeft dit voorjaar bewezen dat hij alle monumenten kan winnen. Koersen met hem of koersen tegen hem, het is altijd aangenaam. Hij wil altijd rijden."

De bewondering voor Gilbert mag dan groot zijn, van Kwiatkowski is hij nog niet af. "Alles is nog niet verloren. Dit was slechts uitstel. Ik ben in goeie vorm en wil dat tonen in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik."