20-jarig talent Lambrecht wint Luik-Bastenaken-Luik bij beloften

Bjorg Lambrecht, vorig jaar tweede op het EK voor beloften in Plumelec, trok in de finale op pad met de Brit James Knox, de Amerikaan William Barta en de Australiër Lucas Hamilton.

Op de piste van Alleur was er nog even verwarring toen ook het peloton de piste opdraaide, maar Lambrecht sprintte naar de overwinning. "Het was enorm hectisch in de sprint", zei de winnaar.

"Eerst was het niet gepland om hier te rijden nadat ik mijn voet had gebroken afgelopen winter. Ik had nooit durven te dromen dat mijn conditie nu al zo goed zou zijn." Lambrecht is de eerste Belg sinds Tosh Van der Sande in 2011 die L-B-L kan winnen bij de beloften.