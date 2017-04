Gilbert: "Met de Cauberg was ik er sowieso dicht bij, nu is het een ander verhaal"

De Cauberg zal minder bepalend zijn en dat is in het nadeel van Gilbert. "Als renner heb je niets te zeggen over het parcours en moet je slim zijn. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven."

"De ploegleiding heeft ook een belangrijke rol. Ze moeten de juiste selectie maken, maar hebben goed werk geleverd. Sowieso is er minder kans voor mij om te winnen, maar de ploeg is sterk. We kunnen op verschillende renners gokken."