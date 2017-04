Wellens: "Er is geen druk vanuit de ploeg, maar wel vanuit mezelf"

Als het een heel zware koers is, is het nieuwe parcours in mijn voordeel

"Nu komt mijn tweede doel eraan. De benen voelen redelijk goed aan. Mijn vierde plaats in de Brabantse Pijl was een bevestiging van de goeie gevoel."

Druk voelt Wellens niet. "Toch niet vanuit de ploeg. Ik leg mezelf wel die druk op, want ik wil Lotto-Soudal nog eens in beeld brengen."

In de Ronde van het Baskenland hield Wellens zich wel koest. "Bewust, zodat ik nu pas top zou zijn. In het verleden was ik al te goed in het Baskenland en was ik in Luik al wat minder."

Het nieuwe parcours van de Amstel kan een voor- of een nadeel zijn voor Wellens. "Als het een heel zware koers is, is het in mijn voordeel. We zullen er zelf voor moeten zorgen dat het een lastige wedstrijd wordt, zodat de helpers weg zijn in de finale."

"Gilbert en Van Avermaet kunnen bondgenoten zijn voor ons, want zij willen ook graag koers maken. Ik denk dat de kans klein is dat het een sprint van een grote groep wordt. Dat scenario willen te veel teams vermijden."