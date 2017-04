Van Avermaet: "Ik sta aan de start van de Amstel Gold Race om te winnen"

Wat vindt Van Avermaet van de parcourswijzigingen in de Amstel? "Het is jammer dat de Cauberg uit de finale is verdwenen. Ik had wel vertrouwen in die aankomst. De renners zullen de koers vroeger moeten openbreken, want wegrijden op één van de laatste hellingen wordt nu moeilijker."

"Voor mij is Michael Matthews de uitgesproken favoriet. Ook Alejandro Valverde is altijd goed in dit soort wedstrijden."

En dan is er ook nog Philippe Gilbert natuurlijk. "Het is een groot verschil dat hij niet meer bij mij in de ploeg rijdt. Ik zette hem tot vorig jaar af aan de Cauberg en daar deed hij zijn ding. Meestal won hij dan nog ook. Dat was een gemakkelijke strategie. Nu moet ik voor mezelf rijden en ik denk dat ik heel ver kan komen."