Zonneveld: "Parcours Amstel is ideaal voor Matthews en Colbrelli"

"Wielrennen wordt steeds meer een explosieve sport en minder een duursport. De pelotons blijven groot en zo is het moeilijk om nog gelost te worden. De Amstel biedt nu steeds meer opties voor de snellere mannen. Ik snap dus heel goed dat een hoop renners uit de kasseiklassiekers denken: "Twee keer die inspanning doen in het laatste halfuur, dat kan ik ook aan.""

Zonneveld verwacht zondag een strijd tussen de snelle mannen. "Dit parcours is echt ideaal is voor renners als Michael Matthews (foto) en Sonny Colbrelli. Matthews heeft er zijn hele voorjaar op gericht. Hij is in staat om de klimmetjes te overleven en is misschien wel de snelste na zo’n wedstrijd. Hij maakt een gigantische kans. In een sprint met een man of 50 is hij moeilijk te verslaan."

Valverde behoort volgens Zonneveld niet tot de kanshebbers. "Hij zal van heel ver moeten aanvallen en zal nooit de sprint winnen van snelle jongens als Matthews en Colbrelli. Valverde is nooit in staat geweest om weg te rijden op de Cauberg en de parcourswijziging zal alleen maar in zijn nadeel zijn."