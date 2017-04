Dieven gaan 2 dagen voor de Amstel aan de haal met fietsen van CCC

"In de nacht van donderdag op vrijdag zijn al onze fietsen en reservewielen gestolen", klinkt het in een bericht op Facebook. "De dieven sloegen toe op een bewaakt parkeerterrein aan ons hotel in Valkenburg."

"Onze truck was uitgerust met een alarmsysteem en een andere ploegauto stond ervoor geparkeerd om zo de deur te blokkeren. Toch slaagden de dieven erin om in te breken."

"Maar we zullen deelnemen aan de Amstel. We doen er alles aan om reservefietsen naar Nederland te brengen", klinkt het bij de ploeg, die ook vraagt om relevantie informatie door te sturen.