Démare sprint makkelijk naar zege in GP van Denain

Al vroeg in de koers trok een groepje vluchters van zes renners in de aanval. Daarin zaten drie Belgen: Ludovic Robeet (WB Veranclassic), Christophe Noppe (Sport Baloise) en Stef Van Zummeren (Veranda's Willems). Even later kwam er nog een Belg bij: Joeri Calleeuw.