In het spoor van Pauwels: "Ik kan al veel begrijpen van een Zuid-Afrikaanse krant"

Voorlopig oogt het rapport van Dimension Data nog maar mager. "Uiteindelijk zal veel afhangen van de Tour voor ons. Als die goed is, is het voorjaar ook snel vergeten.”

“Edvald Boasson Hagen was iets minder goed dan vorig jaar. Toen was hij al heel vroeg in vorm. Met Renshaw en Cummings waren er twee belangrijke pionnen geblesseerd. En Cavendish is door ziekte ook een tijdje out. Of er daardoor meer stress is? Daar heb ik nog niets van gemerkt. Twee jaar geleden was onze ploeg nog procontinentaal en was er minder druk. Nu zijn we een World Tour-ploeg, maar je kan ons niet vergelijken met Quick Step of Team Sky."

Team Dimension Data is een Zuid-Afrikaanse ploeg. “De voertaal in de ploeg is Engels. Maar als de Zuid-Afrikanen onderling aan het babbelen zijn, versta ik er wel iets van. Mijn ploegmaats spreken wel nog een dialect dus dat is moeilijk. Daar zitten hele rare klanken in. Maar als je bijvoorbeeld een Zuid-Afrikaanse krant leest, dan is dat heel duidelijk. Dan zie je heel goed dat het op Nederlands lijkt. Dan begrijp je heel veel.”

“Ik denk dat zij omgekeerd ook wel Nederlands zullen begrijpen. Dus ik moet oppassen als ik met ploegleider Jean-Pierre Heynderickx spreek. Zo lachte Reinardt Janse van Rensburg onlangs met een titel in een Vlaamse krant."