Vannieuwkerke: "Iemand in publiek op piste trekt aan arm van Stybar"

"Hij is boven in de bocht en er is een mens die even aan zijn arm trekt. Stybar gaat bijna onderuit. Voor hetzelfde geld schuift hij daar naar beneden en pakt hij Langeveld en Van Avermaet mee en wint Jasper Stuyven Parijs-Roubaix." Die laatste opmerking pleziert het publiek en Stuyven, ook te gast, wel.

"Ik weet niet of het bewust of onbewust gedaan is, maar Stybar heeft veel geluk dat hij recht blijft", stelt Vannieuwkerke.

Ploegmaat Lampaert is ervan overtuigd dat het bewust is: "Hij heeft er nochtans niets van gezegd achteraf."