Val in Baskenland nekt Alaphilippe: kniepijn houdt Fransman uit klimklassiekers

Quick-Step Floors zal in de Ardense klassiekers Julian Alaphilippe niet kunnen uitspelen. De Fransman, dit seizoen al derde in Milaan-Sanremo, ondervindt te veel hinder aan zijn knie na een val in de Ronde van het Baskenland.