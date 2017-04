Leukemans: "Gilbert is de te kloppen man in de Brabantse Pijl"

Björn Leukemans was in zijn tijd een van de zeldzame allrounders, die zowel de kasseien als de heuvels goed verteerde. Hij spoort Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet dan ook aan om nog even door te trekken tot en met Luik-Bastenaken-Luik. "Al is Luik een kantelpunt. Misschien missen ze dan de frisheid om tegen een Valverde op te boksen."