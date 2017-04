Geblesseerde Aru past voor de Giro: "Met spijt in het hart"

Fabio Aru stond al twee keer op het Giro-podium: 2e in 2015 en 3e in 2014. Dit seizoen wou hij de hoofdvogel afschieten in zijn thuisronde. Maar een valpartij tijdens een stage gooit nu roet in het eten.

Er werden geen breuken vastgesteld, maar Aru liep daarbij schaafwonden op. En vooral zijn linkerknie werd geraakt. "Fabio moet tien dagen volledige rust en behandeling in acht nemen", meldt Astana.

"Het management heeft besloten dat Fabio niet zal deelnemen aan de Giro van 2017, het verdere verloop van zijn koerskalender volgt zodra hij helemaal hersteld is."

Aru reageert teleurgesteld. "Ik was al langer aan het dromen over de start van de Giro in mijn Sardinië en ik was me al maanden aan het voorbereiden. Maar met spijt in het hart moet ik afzeggen", besluit Aru.