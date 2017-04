Overmacht zorgde voor probleem met livestream Parijs-Roubaix

Voor de livestream wordt het signaal van de uitzending doorgestuurd naar onze externe leverancier voor het beheer van de livestreams. Daar is iets fout gelopen tijdens de laatste kilometers van Parijs-Roubaix.

Het is heel moeilijk om het specifieke probleem te achterhalen, maar overbevraging en de stroompanne in de regio Antwerpen kunnen allebei de oorzaak zijn.

Gisteren hebben wij en onze externe leverancier zo snel mogelijk proberen in te grijpen, zodat we de Daviscup tennis en Vive Tom nog konden livestreamen. Dat is gelukt.

Om problemen zoals deze in de toekomst te vermijden is VRT bezig met de overstap naar een ander platform. Die overstap komt er snel aan, met testen in de komende weken.