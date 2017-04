Onze man op de motor: "Tot woensdag zal er stof uit mijn poriën komen"

Een bergrit in de Tour is vaak lastiger dan Parijs-Roubaix. Bergop moet je vaak traag rijden en daardoor je evenwicht zoeken. Bergaf moet je geconcentreerd blijven om mee in de bochten te gaan met je rijder.

"Fysiek heb ik nergens last van na zo'n Parijs-Roubaix. Eigenlijk is het veel vermoeiender om na de koers nog een uur te blijven rondlopen om interviews te doen in mijn motorpak en met mijn zware radiozender op mijn rug. Dat is serieus zweten."

"Sinds enkele jaren moeten we verplicht op enduromotors rijden, die hebben iets van crossmotoren met hogere velgen, vering en dikkere banden. Als je daarmee bij droog weer over de stenen rijdt, voel je weinig verschil."

"Gladde kasseien is een ander verhaal. Dan moet je veel stiller op de motor blijven zitten. Een keer ben ik in de gracht gesukkeld en moesten ze ons daar uit helpen. Maar ik zou nog eens graag een natte editie meemaken."