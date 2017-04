Theuns: "Op 21 april gaan alle bouten en plaatjes uit mijn rug"

Mijn rug zal altijd gevoelig blijven. Ik zal oefeningen moeten blijven doen, maar ik zie het positiever in dan twee maanden geleden. Toen had ik nog veel last."

"Ik heb mijn rug niet gevoeld in de koers. Maar hij is nog niet helemaal de oude. Vooral de laatste anderhalve week had ik iets meer last door de opeenvolging van wedstrijden."

"Ik geloofde er toen ook niet in dat er nog veel progressie in zat, maar uiteindelijk is alles goed verlopen. In Parijs-Nice had ik bijvoorbeeld geen last. Door de opeenvolging van koersen was er minder tijd om mijn oefeningen te doen. Daardoor had ik weer wat meer pijn."

"Maar al bij al gaat het de goeie kant uit en hoop ik dat het nog beter wordt als al die plaatjes eruit zijn."