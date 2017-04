Aan tafel met Boonen: "Ik hoop dat iedereen heeft genoten van mijn carrière"

Boonens mama is wel emotioneel geweest. Ze is blij dat hij er eindelijk op haar verjaardag in februari bij kan zijn. "En op Pasen. Eens een weekend thuis, dat is er de voorbije jaren heel weinig van gekomen. Wat zeg ik: heel mijn leven eigenlijk al. Mijn moeder is echt opgelucht."

Ook zijn kinderen, die in september naar school gaan, hebben meegespeeld in Boonens beslissing: "We hebben bewust lang gewacht voor kinderen. Dan zou het een beetje gek zijn om nu te zeggen dat je nog een paar jaar doorrijdt. Dan maak je nog niet veel mee van hun kindertijd."

"We zitten in een luxesituatie. Ik kan een beetje zelf kiezen wat ik doe. Ik ga een maand of twee, drie doen waar ik zin in heb. Ik heb een aantal heel mooie dingen op tafel liggen, maar ik ga gewoon nog wat afwachten. Ik wil eigenlijk gewoon nu beseffen wat ik mis."