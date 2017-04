Theuns: "Achtste in Roubaix voelt als een overwinning"

"Ik ben zo gelukkig. Negen maanden na mijn crash in de Tour eindig ik hier in de top 10. Ik heb altijd gedacht dat de monumenten zoals de Ronde en Roubaix te zwaar waren voor mij. Dit is een enorme stap voorwaarts."

Theuns had geen last van zijn rug. "Die heb ik niet gevoeld. Ik had vooraf wat schrik van de kasseien, maar mijn fiets was super en ik had de juiste druk in mijn banden."

Met Stuyven (4e), Theuns (8e) en Degenkolb (10e) had Trek drie pionnen in de top 10. "Dat is altijd goed, maar als je met zijn drieën op zicht op de top 3 hebt, dan is het jammer dat je niet op het podium staat."