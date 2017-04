Sergeant na hoopgevende Parijs-Roubaix: "Vanaf begin meegespeeld"

Geeft Sergeant zijn poulains een beter rapport dan in de voorgaande koersen? "Zeker, al hebben we in de Scheldeprijs ook goed als ploeg gereden. Het is jammer dat Greipel daar op drie kilometer van de meet vol geraakt werd door die vallende renner. Met deze wedstrijd erbij, was het oké. Ze herpakken zich wel."

Lotto-Soudal kende dit voorjaar ook al de nodige dosis pech, maar in Parijs-Roubaix bleven de loterijmannen daar grotendeels van gespaard. "Enkel Debusschere is uitgeschakeld. Op de eerste kasseistrook en net voor het Bos reed hij lek. Voor de rest is Gallopin gevallen. Greipel reed ook twee keer lek, maar dat was op het goede moment, op het asfalt."