Sagan: "Lekke banden op cruciale momenten"

"Ik was het slachtoffer van twee lekke banden op cruciale momenten. Zoals ik eerder zei, om Parijs-Roubaix te kunnen winnen heb je meer nodig dan enkel goeie benen."

"Geluk is nu eenmaal een deel van het wielrennen en ik kom volgend jaar terug om het opnieuw te proberen", bleef de wereldkampioen strijdvaardig. Sagan greep dus in de drie monumenten tot nu toe naast de zege: in Sanremo werd hij 2e, in de Ronde en Roubaix had hij pech.