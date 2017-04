Tom Boonen: collega's nemen afscheid van een "legende"

Merci @tomboonen1 voor de fantastische wielermomenten! 🇧🇪🔝🚴🏻 — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) 9 april 2017

As rivals, teammates & friends, its been an honour to ride with @tomboonen1. Enjoy retirement & thanks for what you've given to our sport. pic.twitter.com/3xzHzWBaJv — Mark Cavendish (@MarkCavendish) 9 april 2017

Buscando en la galería para despedir a una leyenda.Gracias por todo tu ciclismo @bomtoonen .Looking in the gallery to bid farewell to a legend. Thanks for all your cycling @bomtoonen #Legend #TomBoonen #Cycling #Curacao Een bericht gedeeld door Alberto Contador (@acontadoroficial) op 9 Apr 2017 om 10:06 PDT

dank u voor zoveel koers plezier @tomboonen1 en toch jammer van vandaag #ParisRoubaix #tomboonen (meer dan 15 jaar ...) pic.twitter.com/edxy0OUfHR — Johan Museeuw (@johanmuseeuw) 9 april 2017

Proficiat @GregVanAvermaet! Sterke prestatie! Bedankt @tomboonen1 voor al die jaren wielerplezier. De koers was jou. #ParisRoubaix — Hanne Decoutere (@HanneDecoutere) 9 april 2017

Verschil tussen mij en boonen: ik heb élke keer een podiumplaats als ik ga werken. — tom helsen (@detomhelsen) 9 april 2017

Steengoede wedstrijd en overwinning @GregVanAvermaet #parisroubaix2017. Dank @tomboonen1 voor zoveel mooie wielerjaren. — Hilde Crevits (@crevits) 9 april 2017

Proficiat met je geweldige carrière en geniet van een nieuw begin. @tomboonen1 — Sven Nys (@sven_nys) 9 april 2017

Congrats @tomboonen1 for your great career. The peleton gonne miss a guy like you #kingoftheclassics Enjoy now the moment #pensioner — Marcel Sieberg (@MarcelSieberg) 9 april 2017

Un IMMENSE merci à @tomboonen1 pour toutes ces années de panache ! 👏 🏆🏆🏆🏆 👏 / Thank you SO MUCH for all these years @tomboonen1 ! 👏 🏆🏆🏆🏆 👏 pic.twitter.com/m12yzlyg8j — Paris-Roubaix (@Paris_Roubaix) 9 april 2017