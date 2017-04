VIDEO: De 5 momenten waarop Van Avermaet Parijs-Roubaix naar zijn hand zette

Nog voor de koers goed en wel begonnen is, lijkt ze al afgelopen voor Greg Van Avermaet. Bij het aansnijden van de kasseien van Haveluy laat zijn materiaal het afweten.

Hij heeft geluk dat hij meteen een andere fiets kan meegraaien. Het is de start van een dolle achtervolging, onder meer op de kasseien van het Bos van Wallers. Na 20 kilometer neemt Van Avermaet zijn plaats in het peloton weer in.