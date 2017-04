Tom Boonen (13e): "Hele dag eigenlijk niet in de running geweest"

Tom Boonen kwam in de finale uiteindelijk niet in de spits van de koers terecht, maar ploegmaat Zdenek Stybar was wel heel dicht bij de overwinning. Hij verraste op de velodroom, maar uiteindelijk werd hij nog overruled door Van Avermaet.

"Onderweg was ik al volledig in krampen, dus het was moeilijk om tot de finale bij Tom te blijven. Ik heb alles gegeven en dat heeft me enorm veel krachten gekost. Na 140 kilometer zat ik zeker niet meer in een zetel."

Op de piste zwengelde Stybar van ver de sprint aan. Te ver? "Ik wilde verrassen, dus zat ik bovenaan. Ik had redelijk goede benen in de sprint, maar Greg is heel snel. Hij was uiteindelijk beter."