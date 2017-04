Stuyven (4e): "Ik heb vandaag laten zien dat ik er zeker sta"

Die mannen waren aan het recupereren en wij komen er net bij wanneer ze hun eindsprint inzetten. Ik had gehoopt om in het wiel van Langeveld te kunnen aanzetten, maar het werd het wiel van Moscon.

"Ik ben gestart zonder verwachtingen, geen positieve en geen negatieve gedachten in mijn hoofd. Dat heeft me geholpen om super rustig te blijven en me niet druk te maken. Dat is van pas gekomen”

Stuyven moest wel passen bij de demarrage van Van Avermaet op Carreforur de l’Arbre: “Ik had gehoopt dat ze met de tegenwind nog zouden stilvallen, maar dat gebeurde niet en ik kreeg de laatste 30 meter niet toe.”

Toch kwam de winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne in 2016 op de piste nog aansluiten bij de koplopers: “Die mannen waren aan het recupereren en wij komen er net bij wanneer ze hun eindsprint inzetten. Ik had gehoopt om in het wiel van Langeveld te kunnen aanzetten, maar het werd het wiel van Moscon. Vierde was het hoogst haalbare.”

Hoe beleefde Stuyven de laatste veldslag van Tom Boonen? “Ik ben daar eigenlijk niet mee bezig geweest. Ik reed mijn eigen koers. Het is zo verdomd moeilijk om Parijs-Roubaix te winnen. Wiggins ging ook winnen in 2015.”