Van Avermaet: "Ik win de koers waarvan ik dacht dat ik ze nooit kon winnen"

"Maar ik ben elk jaar een beetje gegroeid en vandaag zijn alle puzzelstukjes in elkaar gevallen. Ik heb onderweg wel wat pech gehad, onder meer met mijn derailleur net voor Arenberg, en daardoor veel energie verspeeld, maar de ploeg heeft me goed geholpen."

"Op het einde heeft Daniel Oss me ook nog eens in een goeie positie gebracht. Hij heeft eindelijk laten zien wat voor een sterke coureur hij is. Verder heb ik zelf de goeie beslissingen genomen."

"In de slotfase was ik wel wat bang van Stybar, omdat die niet wilde meewerken. Ik begreep niet goed waarom, want van zijn ploeg kon niemand terugkeren. Maar ik wist anderzijds dat ik na zo'n lange wedstrijd nog snel uit de hoek kan komen en dat heb ik bewezen op de piste."

"Ik was verrast dat er op het einde nog een paar jongens in ons groepje teruggekomen waren. Ik moest ook nog even in de remmen, omdat ik niet wilde vallen, maar uiteindelijk had ik toch veel overschot op Stybar. Het is een overwinning uit het boekje."

"Ik heb lang moeten wachten op de overwinning in een écht monument, maar nu is het zo ver. Anders blijven jullie die vraag maar stellen. Perfect gewoon. Ik ben zeer gelukkig. Het is een droomjaar, een beetje onwezenlijk. Alles gaat vanzelf. Ik was al heel content met mijn tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen vorige week, maar dit overtreft alles."