Izagirre schenkt Movistar derde jaar op rij de zege in Klasika Primavera

Gorka Izagirre heeft in het Baskenland de Klasika Primavera (1.1) gewonnen. De renner van Movistar ontsnapte in de afdaling uit een kopgroep en kwam solo over de streep. Ook in de voorbije twee edities stond een Movistar-renner op het hoogste schavotje.