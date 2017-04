Vanmarcke: "Boonen zal er heel dicht bij zijn"

Vanmarcke: "Het zal raar zijn zonder Boonen." Vanmarcke: "Het zal raar zijn zonder Boonen."

Sep Vanmarcke moet Parijs-Roubaix noodgedwongen op de televisie volgen na zijn val in de Ronde van Vlaanderen. "Ik zal straks zitten vloeken", zegt hij. Over de kansen van Boonen is Vanmarcke duidelijk: "Deze koers is perfect voor hem, al is hij niet de enige favoriet."