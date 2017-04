Lampaert: "Toen Tom eens stevig doortrok, kon enkel Niki volgen"

Yves Lampaert is zondag een van de luitenanten van Tom Boonen. "Het is wel speciaal dat het Tom zijn laatste keer is. Voor mij is het een mijlpaal om erbij te zijn en naast en voor Tom en de rest te kunnen rijden. Ik hoop de ploeg zo lang mogelijk te kunnen bijstaan", vertelt Lampaert.

"Ik had vorige week op de training voor de Ronde al gevoeld dat Tom echt goed was. Dat zag je ook in de Ronde, alleen had hij daar jammer genoeg pech. Toen hij vandaag doortrok op de kasseien ging het echt rap, al vanaf de eerste strook. Vooral op de strook van Bersée trok hij eens stevig door. Enkel Niki Terpstra kon nog volgen."