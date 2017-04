Direct Energie viert in Sarthe: ritwinst en eindzege met Coquard en Calmejane

Voor Bryan Coquard (Direct Energie) was het zijn tweede ritzege in de Sarthe. De Fransman had eerder deze week ook al de tweede rit gewonnen. Coquard won de slotrit in de sprint, voor zijn landgenoot Clément Venturini en de Italiaan Daniele Bennati.

Een andere Fransman, Lilian Calmejane, mag de eindzege in de Omloop van de Sarthe op zijn palmares schrijven. De ploegmaat van Coquard bij Direct Energie legde de basis voor zijn overwinning donderdag, toen hij zich de sterkste toonde in de koninginnenrit. In de eindstand heeft Calmejane een kleine bonus op Arthur Vichot.