Stuyven: "Stel ook maar vast dat ik geen kopman meer ben"

"Jasper heeft nog veel progressiemarge en we hebben hem in de ploeg altijd beschermd. Hij mocht ook zijn kans gaan. Hij legt de lat voor zichzelf heel hoog. Hij heeft de voorbije wedstrijden een mentale tik gekregen. Het is normaal dat hij ontgoocheld is. Hij moet zichzelf nu even terugvinden."

"Het is niet dat we Jasper een bank achteruitzetten. Het zou gewoon niet goed zijn om hem zondag het statuut van kopman te geven. Ik heb vanmorgen met hem gepraat en nog eens gezegd dat we in hem geloven. Hij komt er wel."

"Ik geloof erin dat we zondag kunnen scoren met onze ploeg. Van alle voorjaarsklassiekers ligt Roubaix mijn team het best. Een podiumplaats zou een goed resultaat zijn, al zou ik nog meer tevreden zijn met de zege."

"John Degenkolb is goed en Parijs-Robuaix ligt hem. De grote favoriet? Dat is voor mij Tom Boonen. Ik denk echt dat hij in staat is om die vijfde kassei te pakken."