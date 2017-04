Degenkolb: "Op kasseien ben ik even sterk als Sagan en Van Avermaet"

Vorig jaar kon John Degenkolb zijn kansen in Roubaix niet verdedigen na een aanrijding op training, maar in 2015 won hij wel nadat hij het jaar ervoor al tweede geworden was. "Ik ben blij dat ik er weer bij ben, zeker na wat er vorig jaar gebeurd is. Het was een zware ontgoocheling dat ik er niet bij kon zijn in 2016", vertelt hij.

"Het is geweldig dat ik hier nu opnieuw sta, want Roubaix is mijn droomkoers. Ik houd van deze wedstrijd, hij ligt mij goed. In Roubaix mag je nooit opgeven. Deze koers heeft veel met karakter te maken. Je moet blijven vechten, ook al heb je pech."