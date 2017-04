"Of je een neoprof was of een Tour-winnaar, Boonen was loyaal tegenover iedereen"

Hoe vaak zou Boonen bloemen ontvangen hebben op een podium uit de handen van Lien Crapoen en Maja Leye? Maar voor die laatste dateert haar mooiste herinnering aan Boonen uit de tijd dat ze nog geen podiummiss was.

"In 2009 op Vélofolies wou ik voor een Australische vriend een verjaardagskaart laten signeren door Tom. Ik had lang in de wachtrij gestaan. Ik werkte op dat moment nog niet in de koers. Tom was heel vriendelijk en heeft die kaart getekend."

"Bij het weggaan ben ik jammer genoeg uitgegleden en van het podium gevallen, en dat voor de ogen van het volledige Quick Step-management, de pers en alle toeschouwers. Dat was behoorlijk beschamend. Maar Tom was toen heel vriendelijk en vroeg of ik me pijn had gedaan. Wouter Weylandt maakte toen nog de opmerking: "Oei, dat meisje valt precies wel voor u Tom.""