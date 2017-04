Van Keirsbulck kopman bij Wanty-Groupe Gobert: "Zal Tom die kassei niet cadeau geven"

"Ik heb 105 kilometer op de teller", zegt de 26-jarige West-Vlaming, die zondag voor het eerst kopman mag zijn in Roubaix. "Ik vind het toch wel belangrijk om zo'n verkenning nog eens te doen, want de kasseien in Roubaix zijn niet dezelfde als in Vlaanderen. Op zo'n training ben je echt constant bezig met je tubes en materiaal."

In maart won Van Keirsbulck nog de GP Le Samyn, ook een koers met veel kasseien. "Dat is niet echt een referentie", reageert Van Keirsbulck.

"Ze noemen dat een mini-Parijs-Roubaix, maar je kan beide koersen niet echt vergelijken. Roubaix is 55 kilometer langer dan Le Samyn en telt ook 55 kilometer kasseien in totaal. In Le Samyn gaat het om 12 kilometer. Dat is een pak minder en ze liggen er ook niet zo slecht bij als in Roubaix."

"Hier lijkt het alsof sommige stroken gewoon op een hoopje zijn gegooid. Het Bos van Wallers is precies geen kasseistrook meer, het lijkt eerder of er oorlog over heeft gewoed. Maar ik geef toe, ik kijk uit naar zondag. Koersen op de kasseien ligt me gewoon goed."