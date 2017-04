Fabio Aru heeft een dikke knie na val op training

Aru viel zondag zwaar op training in Spanje. Aru viel zondag zwaar op training in Spanje.

De Italiaan Fabio Aru (Astana) is zondag zwaar gevallen tijdens een training in de Sierra Nevada in Spanje. De 26-jarige ex-winnaar van de Ronde van Spanje viel op zijn knie nadat hij lek was gereden en zijn voorband was ontploft.