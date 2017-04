Peeters: "Maakte dit al eens mee met Museeuw, maar met Boonen is het toch anders"

Peeters begeleidde Boonen vanuit de volgauto naar zijn grootste wielersuccessen. "Ik ben tevreden dat ik zo lang aan zijn zijde heb mogen vertoeven", klinkt het enkele dagen voor het slotakkoord tussen Parijs en Roubaix.

"Tijdens 90% van de wedstrijden van Tom zat ik in de wagen. We hebben een speciale band opgebouwd en zoiets vergeet je niet snel. Mijn naam zal altijd aan die van Tom verbonden blijven. Ik was altijd met hem bezig."

"We reden woensdag samen naar huis na de Scheldeprijs. Over Roubaix werd niet veel gesproken. We leven naar zondag toe zoals een andere wedstrijd. In Mol had ik kippenvel en moest ik op mijn tanden bijten."

"Het is moeilijk, maar ik heb heel mooie dingen meegemaakt aan Toms zijde. Daar ben ik heel trots op. Het zal een leegte worden en voor mij nog het meeste misschien. Wat er ook gebeurt: het zal zondag een heel speciaal moment zijn op de piste van Roubaix."