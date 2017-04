"Tommeke zal zijn tenen moeten uitkuisen om met Stijn op de piste te geraken"

De Ronde van Vlaanderen vertrok vorige zondag voor het eerst in Antwerpen. Geen verkeerde keuze, vindt Oliver Naesen.

"Voor de koers maakt het niet zoveel uit. Of je nu start in Brugge of Antwerpen, de aanloop naar de Oude Kwaremont is sowieso vlak", legt Naesen uit. "We passeerden wel in mijn dorp Berlare en dat is natuurlijk fijn."

"Maar uiteindelijk gaat het over business in de koers en dat hoort erbij. Daar leven wij uiteindelijk van. Brugge was heel mooi, maar Antwerpen is ook een wereldstad. Voor mij mag er af en toe veranderd worden, zolang ze het parcours niet volledig aanpassen."