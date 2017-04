Sporza-wielerredactie deelt kasseien uit: Boonen is topfavoriet

De Sporza-wielermannen laten er geen twijfel over bestaan: Tom Boonen is hun topfavoriet. Boonen kreeg het maximum van de stemmen. Meer zelfs, want Carl Berteele wou de status van Boonen nog wat kracht bijzetten met 3,5 sterren, een eenmalige uitzondering.

Greg Van Avermaet mag naast Boonen op het hoogste schavotje staan, maar lang niet iedereen gaf hem drie sterren.

Zo hielden Karl Vannieuwkerke, Christophe Vandegoor, Eddy Planckaert en Sven Nys het bij twee sterren.